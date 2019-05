Primavera campobassana, ecco la festa dell'infiorata

Vere e proprie opere d'arte, suggestive composizioni floreali create con petali di fiori ed erba. Oggi a Campobasso ripete l'appuntamento con 'L'Infiorata', in onore della Madonna dei Monti. Da questa mattina abitanti e commercianti hanno partecipato all'allestimento dei 'tappeti' lungo le strade del borgo antico in attesa del passaggio nel pomeriggio della processione con la statua della Madonna. La tradizione religiosa anticipa di fatto i festeggiamenti per la ricorrenza del Corpus Domini che nel capoluogo molisano trova la sua sintesi con la sfilata dei 'Misteri'. Sono 13 'quadri viventi' che rappresentano scene del vecchio e nuovo Testamento, sui quali bambini, bambine e uomini che raffigurano angeli, diavoli, santi e madonne, ancorati a strutture d'acciaio e legno allestite per trasmettere l'impressione che siano sospesi in aria, sfilano lungo le strade della città. (Ansa)