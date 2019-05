 Progetti pronti al via per 62 milioni di euro per i danni del maltempo del 2017 in Abruzzo. per due province Chieti e Pescara

Progetti pronti al via per 62 milioni di euro per i danni del maltempo del 2017 in Abruzzo. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato, a Pescara, 69 convenzioni con 67 sindaci e 2 Province (Chieti e Pescara).

Si tratta della prima annualità, dei 202 milioni di euro totali su tre anni, delle risorse assegnate all'Abruzzo per gli interventi urgenti a seguito dei fenomeni che hanno colpito il territorio abruzzese nella seconda decade del gennaio 2017. Si tratta di risorse relative ai danni al patrimonio pubblico rispetto alle quali sono stati individuati progetti già cantierabili. Entro il 30 settembre prossimo dovranno essere completate le gare d'appalto e sottoscritto i contratti.