Agnone, in occasione della Festa di Santa Lucia il comune sistema la strada danneggiata dal 20 novembre

La prima domenica di giugno si festeggia Santa Lucia-La chiesetta campestre di Santa Lucia si trova sulla riva destra del fiume Verrino. Appartiene al Comune di Castelverrino, a confine con il territorio di Agnone, da cui dista circa quattro chilometri

.Molti agnonesi e castelverrinesi per una sentita ttradizione si recano presso la chiesetta, per assistere alle funzioni religiose e ai riti civili. La festa e' organizzata dalla parrocchia dei Santi Simone e Giuda. La strada che conduce in località Santa Lucia, era in uno stato di completo dissesto a causa del maltempo avuto nel mese di novembre- Il 20 novembre 2018 dopo le violenti piogge intorno alle ore tre del mattino il fiume Verrino in piena allagò i terreni circostanti superò il ponte del bivio per Castelverrino e raggiunse la carreggiata della fondovalle causando dei danni.

Questa mattina finalmente, il comune di Agnone ha inviato mezzi e uomini a sistemare i danni. "Ci vogliono le feste per vedere qualche riparazione", osservavano i cittadini