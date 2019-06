Oratino, approvato il regolamento per la cittadinanza onoraria

Il 16 maggio scorso il Consiglio Comunale di Oratino ha approvato, all’unanimità, il regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria e benemerita e dell’attestato di pubblica benemerenza, che disciplina l’istituzione e la concessione delle onorificenze civiche dellaCittadinanza onoraria e della Cittadinanza benemerita, dove il termine “cittadinanza” è inteso nell’accezione di appartenenzaideale alla comunità cittadina di Oratino.

E' istituito l'“Attestato di pubblica benemerenza” del Comune di Oratino, per le condotta dipersone ritenute di particolare pregio, impegno e testimonianza civica in favore dellacollettività. E' istituito il premio “Faglia d'Oro” del Comune di Oratino per le personalità che hanno portatoun contributo determinante a livello locale, regionale, nazionale o internazionale nei previsti campi diattività.

Le onorificenze consistono in un diploma in pergamena recante l’atto del conferimento, lamotivazione e le firme del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco.

Il riconoscimento onorifico è conferito, in nome e per conto del Comune di Oratino, dal Sindaco osuo delegato:

• in apposita seduta del Consiglio Comunale;

• nell’ambito di una manifestazione istituzionale;

• in apposita cerimonia ufficiale.

E’ istituito l’albo dei “Cittadini Onorari” e “Cittadini Benemeriti” del Comune, dove sonoiscritti i nomi di coloro ai quali è conferita l’onorificenza.

L’albo dovrà indicare i datianagrafici degli interessati e gli estremi del provvedimento di concessione e sarà tenuto a cura del Responsabile dei Servizi Demografici.

Il cittadino onorario avrà diritto di essere invitato in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali e di prendere posto tra le autorità.