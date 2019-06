2 giugno 1946, per la prima volta donne votanti ed elette: ecco chi erano le 21 che entrarono nella costituente

Alle scorse elezioni europee circa 13milioni di donne italiane si sono astenute dal voto. Tra i motivi principali il mancato senso di rappresentanza in una politica sempre più maschile e attenta alle esigenze del sesso da sempre, purtroppo, più coinvolto nella vita politica italiana. Tradendo i valori del 2 giugno.

Infatti oltre ad essere la Festa della Repubblica il 2 giugno 1946 è anche un’altra data importante soprattutto per la storia delle donne: è la prima volta che possono votare ed essere elette. E allora, al contrario di oggi, quelle 21 donne che hanno fatto parte della costituente, hanno preso a cuore quel diritto che avevano appena conquistato. L’affluenza femminile fu infatti molto alta. Come raccontò la giornalista Anna Garofalo “quella tessera elettorale valeva più della tessera del pane” a cui erano abituate in epoca fascista. Per la prima volta 73 anni fa la donna poteva parlare di politica e farlo alla pari con l’uomo.

Le elette furono 21 su su 556 parlamentari. Erano meno del 4% ma credevano fermamente in quello che facevano. Nove erano comuniste, nove democristiane, due socialiste e una era stata eletta tra i candidati dell’Uomo Qualunque. Due delle costituenti erano anche della Regione che allora si chiamava Abruzzo e Molise ma ora verrebbero riconosciute come abruzzesi. Si tratta di Filomena Delli Castelli e Maria Federici Agamben, entrambe insegnanti democristiane, la prima di Città Sant’Angelo la seconda dell’Aquila. Nessuna propriamente molisana.

Grazie a il viaggio della Costituzione abbiamo recuperato le carte d’identità delle 21 donne della Costituente.

ADELE BEI

Luogo di nascita: Cantiano (PU)

Mestiere: casalinga

Partito: Partito Comunista

In Assemblea: sostiene la parità tra uomo e donna.

BIANCA BIANCHI

Luogo di nascita: Vicchio (FI)

Mestiere: insegnante

Partito: Partito Socialista

In Assemblea: sostiene diversi interventi in merito alla scuola, alle pensioni e all’occupazione. In particolare si ricorda il suo intervento per il riconoscimento giuridico dei figli naturali.

LAURA BIANCHINI

Luogo di nascita: Castenedolo (BS)

Mestiere: insegnante, giornalista pubblicista

Partito: Democrazia Cristiana

In Assemblea: sostiene interventi in merito all’educazione e in favore della scuola pubblica. Ricopre inoltre l’incarico di segretaria della Commissione Istruzione e Belle Arti.

ELISABETTA CONCI

Luogo di nascita: Trento

Mestiere: insegnante

Partito: Democrazia Cristiana

In Assemblea: è membro della Commissione dei 18, con il compito di coordinare gli statuti speciale regionali di autonomia con la Costituzione.

MARIA DE UNTERRICHTER JERVOLINO

Luogo di nascita: Ossana (TN)

Mestiere: insegnante

Partito: Democrazia Cristiana

In Assemblea: affianca De Gasperi nella Commissione per i Trattati Internazionali e per l’elaborazione di un accordo con l’Austria sull’Alto Adige. Inoltre fa parte della Sottocommissione d’inchiesta per la riforma della scuola.

FILOMENA DELLI CASTELLI

Luogo di nascita: Città Sant’Angelo (PE)

Mestiere: insegnante

Partito: Democrazia Cristiana

In Assemblea: interviene in particolare sui temi legati alla famiglia.

MARIA FEDERICI AGAMBEN

Luogo di nascita: L'Aquila

Mestiere: insegnante

Partito: Democrazia Cristiana

In Assemblea: è membro della Commissione per la Costituzione e membro della Terza Sottocommissione (diritti e doveri economico-sociali).

NADIA GALLICO SPANO

Luogo di nascita: Tunisi

Mestiere: giornalista

Partito: Partito Comunista

In Assemblea: interviene in particolare sui temi legati alla famiglia. La sua iniziativa più conosciuta è l’organizzazione, in collaborazione con la Croce Rossa e il Comune di Roma, dei cosiddetti “treni della felicità”, convogli che trasportarono 70.000 bambini meridionali rimasti orfani nelle famiglie del Nord Italia.

ANGELA GOTELLI

Luogo di nascita: Albareto (PR)

Mestiere: insegnante

Partito: Democrazia Cristiana

In Assemblea: fa parte della Commissione dei 75 per la redazione del testo costituzionale e fa parte della Prima Sottocommissione sui diritti e doveri dei cittadini. Interviene inoltre sul potere giudiziario e sul diritto delle donne di accedere agli alti gradi della magistratura.

ANGELA GUIDI CINGOLANI

Luogo di nascita: Roma

Mestiere: impiegata statale, Ispettrice del Lavoro

Partito: Democrazia Cristiana

In Assemblea: interviene nella discussione della legge, poi ratificata nel 1950, sulla “Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri”, un deterrente contro licenziamenti e penalizzazioni nei confronti delle donne in maternità

NILDE IOTTI

Luogo di nascita: Reggio Emilia

Mestiere: insegnante

Partito: Partito Comunista

In Assemblea: fa parte della Commissione dei 75, intervenendo in favore della famiglia e dell’emancipazione della donna; è membro della I Sottocommissione, in cui si batte per l’affermazione del principio della parità tra i coniugi, del riconoscimento dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio e delle famiglie di fatto

TERESA MATTEI

Luogo di nascita: Genova

Mestiere: insegnante

Partito: Partito Comunista

In Assemblea: è Segretaria dell’Ufficio di Presidenza

ANGELINA MERLIN

Luogo di nascita: Pozzonovo (PD)

Mestiere: insegnante

Partito: Partito Socialista

In Assemblea: è membro della Commissione dei 75 e della III Sottocommissione, dove sostiene il dovere dello Stato di garantire a tutti i cittadini il minimo necessario all’esistenza, per assicurare ad ogni individuo il diritto di crearsi una famiglia. Si esprime anche a favore del diritto di proprietà garantito dallo Stato e accessibile a tutti i cittadini

ANGIOLA MINELLA MOLINARI

Luogo di nascita: Torino

Mestiere: insegnante

Partito: Partito Socialista

In Assemblea: non interviene ma presenta insieme ad altri diverse interrogazioni

RITA MONTAGNANA

Luogo di nascita: Torino

Mestiere: artigiana, giornalista pubblicista

Partito: Partito Comunista

In Assemblea: non interviene ma presenta insieme ad altri diverse interrogazioni

MARIA NICOTRA VERZOTTO

Luogo di nascita: Torino

Mestiere: crocerossina, dirigente ACLI

Partito: Democrazia Cristiana

In Assemblea: fa parte della commissione parlamentare d’inchiesta sulla miseria in Italia e di vigilanza sulle condizioni dei detenuti. Si batte inoltre per la tutela fisica, per le condizioni economiche delle lavoratrici madri e per il controllo della stampa destinata all’infanzia e all’adolescenza

TERESA NOCE

Luogo di nascita: Torino

Mestiere: sindacalista, giornalista pubblicista

Partito: Partito Comunista

In Assemblea: è membro della Commissione dei 75, dove da un importante contributo all’art. 3 della Costituzione, con l’inserimento della frase “Tutti i cittadini [...] sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso", base giuridica per il raggiungimento della piena parità di diritti tra uomo e donna

OTTAVIA PENNA BUSCEMI

Luogo di nascita: Caltagirone (CT)

Mestiere: sindacalista, giornalista pubblicista

Partito: Fronte dell’Uomo Qualunque

In Assemblea: non interviene ma presenta insieme ad altri diverse interrogazioni. Il suo partito la candida a Presidente della Repubblica, carica poi ottenuta da Enrico de Nicola

ELETTRA POLLASTRINI

Luogo di nascita: Rieti

Mestiere: funzionaria di partito

Partito: Partito Comunista

In Assemblea: non interviene ma presenta insieme ad altri diverse interrogazioni

MARIA MADDALENA ROSSI

Luogo di nascita: Codevilla (PV)

Mestiere: chimica, giornalista pubblicista

Partito: Partito Comunista

In Assemblea: è membro della Commissione per i trattati internazionali. In questo ambito interverrà in merito all'approvazione del Trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947. Si adopera inoltre per il riconoscimento della parità femminile sia nella famiglia che nel mondo del lavoro e sostiene il diritto delle donne di accedere e di partecipare all'amministrazione della giustizia in campo sia civile che penale

VITTORIA TITOMANLIO

Luogo di nascita: Barletta (BT)

Mestiere: insegnante

Partito: Democrazia Cristiana

In Assemblea: interviene in difesa dell’autonomia regionale come espressione di libertà e democrazia e a sostegno della pubblicazione da parte dei giornali delle rettifiche di notizie su persone di cui sia stata lesa la dignità.