Festa della Repubblica, in piazza Unità d'Italia anche il circolo Conversazione San Pio

In occasione della festa della Repubblica, Il circolo di Conversazione San Pio – anziani e giovani, non ha voluto mancare alla cerimonia tenutasi alle ore 17 di oggi 2 giugno 2019, in Piazza dell'Unità d'Italia, alla presenza del Sindaco Lorenzo Marcovecchio e del Mini Sindaco Antonio Saia. In questo modo il Direttivo del circolo ha inteso proseguire il cammino di una partecipazione molto sentita che dura da decenni. Era presente tutto il Direttivo.

La Festa della Repubblica italiana si festeggia, come ogni anno, il 2 giugno, e ricorda il referendum con cui gli italiani furono chiamati a votare nel 1946 per scegliere la forma di governo dell'Italia dopo la fine del fascismo: Repubblica o Monarchia.

Ieri il presidente della Repubblica, in occasione del concerto in onore del corpo diplomatico accreditato a Roma per la cerimonia della Festa della Repubblica ha detto: "Il 2 giugno è la Festa degli italiani, simbolo del ritrovamento della libertà e della democrazia da parte del nostro popolo. E' un appuntamento che rinsalda la leale adesione e il sostegno dei cittadini all'ordinamento repubblicano nella sua articolazione allo stesso tempo unitaria e rispettosa delle proprie autonomie sociali e locali"