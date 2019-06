Cade dal quarto piano di un palazzo, choc per la morte di un medico 70enne

Un uomo di 70 anni è morto dopo essere caduto dal quarto piano della sua abitazione. E' accaduto a Campobasso nelle prime ore della mattinata in via Monsignor Bologna. Si tratta di un professionista della sanità. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e la polizia ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Una tragedia che sconvolge tutta la città perchè appare inaspettata. Ora tocca alle forze dell'ordine stabilire come sono andati realmente i fatti e catalogare la morte dell'uomo. L'intera comunità alla vista di quanto accaduto è rimasta sotto choc.