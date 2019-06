Scomparsa di Luigi Biscardi, il ricordo del senatore del presidente Micone

In occasione della scomparsa dell’ex Consigliere regionale Luigi Biscardi, il Presidente Salvatore Micone, ha dichiarato: “Uomo di grande cultura e di spiccata passione politica, Lugi Biscardi ha rappresentato per il Molise un punto di riferimento forte in anni complessi e per molti versi difficili della sua crescita. Il suo apporto nelle istituzioni, prima come Consigliere regionale e poi come Senatore della Repubblica, è stato qualificante e di sprone agli organi di governo. Docente prima e Preside poi, con una passione molto accesa per la storia molisana, Biscardi ha sempre saputo, grazie alla sua indiscussa onestà intellettuale, conquistare la stima di chi con lui ha percorso un tratto di strada: studenti, docenti, elettori, colleghi e avversari politici. Alla famiglia del Senatore Biscadi vanno i sentimenti di cristiana commozione da parte di tutto il Consiglio regionale che ricorda la sua figura con rispetto e gratitudine”.