Isernia: 32enne in manette per violazioni al divieto di dimora

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Isernia ha arrestato un 32enne per inosservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo, di etnia rom, era stato sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Isernia a seguito di reati in materia di stupefacenti.

Più volte, però, gli agenti della Questura di Isernia lo avevano sorpreso in città, presso la sua abitazione, e avevano segnalato all’Autorità Giudiziaria le reiterate violazioni della misura del divieto di dimora; così, il GIP presso il Tribunale di Isernia ha emesso un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere quale misura di aggravamento del precedente provvedimento coercitivo. Ed è proprio presso la sua abitazione di Isernia che i poliziotti lo hanno trovato in compagnia della convivente: l’uomo, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Isernia.

Proseguono, intanto, i controlli della Polizia di Stato alle persone sottoposte a misure di prevenzione e cautelari, per garantire la sicurezza attraverso il costante monitoraggio del territorio.