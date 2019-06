Mare sicuro, al via le operazioni della Guardia costiera di Termoli

Al via da oggi, in anticipo rispetto allo scorso anno, l'operazione "Mare Sicuro" fino al 15 settembre prossimo. Aumento dei controlli della Guardia Costiera di Termoli lungo le coste molisane e alle Isole Tremiti (Foggia) con l'impiego di 3 gommoni e oltre 60 uomini, personale specializzato e formato al salvamento e al primo soccorso. Sotto la lente d'ingrandimento il rispetto da parte dei diportisti delle zone di mare riservate in via esclusiva alla balneazione, nonché dei corridoi di lancio e delle boe delimitanti le acque riservate alla balneazione, il servizio di salvataggio, posizionamento a cura delle Amministrazioni ed enti competenti di cartelli monitori sulle spiagge libere, indicanti eventuali limitazioni alla balneazione sicura. In caso di emergenza in mare è sempre attivo il "Numero Blu 1530". La Guardia Costiera di Termoli porterà avanti la campagna di sensibilizzazione "plastic free" in materia di lotta alla dispersione delle microplastiche nell'ambiente marino e costiero. (ANSA).