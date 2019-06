Elezioni Europee, Caterina Cerroni torna ad Agnone sabato per ringraziare l'elettorato

Caterina Cerroni, la 27enne dirigente del partito democratico di Agnone, non dimentica il comune da dove tutto è iniziato nel 2011 con Nuovo Sogno Agnonese. Per questo motivo, dopo un lusinghiero risultato alle europee del 26 maggio, sabato 8 Giugno dalle 18:30 presso la sede del Pd in via Matteotti 19, terrà un incontro di ringraziamento agli elettori.

Un'occasione per confrontarsi, dopo il risultato delle elezioni europee, sui temi della campagna elettorale e sui prossimi passi da compiere con Caterina Cerroni partendo dalle aree interne fino allo sviluppo dell'Europa.