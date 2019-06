Una gita al mese per legge, la proposta degli alunni di Carovilli di quinta elementare premiata al Senato

C’è anche una classe di Carovilli tra i premiati al Senato nella cerimonia dell’undicesima edizione di “Vorrei una legge che…” per l’anno scolastico 2018-2019. L’iniziativa, svoltasi nell’aula di Palazzo Madama, è stata promossa dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’iniziativa è rivolta alle quinte classi della scuola primaria e ha l’obiettivo di far comprendere il procedimento legislativo anche ai più piccoli e avvicinarli alle istituzioni, incentivandone il senso civico attraverso l'elaborazione e la proposta di disegni di legge illustrati con disegni, video, foto e musica.

La proposta di legge degli studenti altomolisani è una legge che "istituisca una gita al mese a carico della scuola, perché viaggiando si impara e perché a volte i sogni possono diventare realtà".

Premiati anche ragazzi provenienti da Avezzano e Sulmona (L'Aquila, Abruzzo), Lamezia Terme (Catanzaro, Calabria), Mondragone (Caserta, Campania), Roma, Tavernole sul Mella (Brescia, Lombardia), Sassocorvaro (Pesaro-Urbino, Marche), Santa Teresa di Riva (Messina, Sicilia), Taranto (Puglia), Piegaio Pescaglia (Lucca, Toscana) e Nervesa della Battaglia (Treviso, Veneto).