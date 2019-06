Inquinamento, Cavaliere a Torino con Conte e il ministro Costa: “Momento storico”

TORINO. Anche l’assessore regionale Nicola Cavaliere al ‘Clean air dialogue’, la due giorni organizzata a Torino e dedicata alla qualità dell’aria, proprio in corrispondenza con la Giornata mondiale dell’ambiente.

L’evento vede il governo, le regioni, gli stakeholders e la Commissione europea intorno allo stesso tavolo per discutere di soluzioni concrete e attuabili e per strutturare azioni sinergiche che comprendano soprattutto il settore energetico, dei trasporti, dell’agricoltura e della sostenibilità ambientale.

All’Environment Park presenti oggi, tra gli altri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il Commissario europeo per l’Ambiente Karmenu Vella.

In occasione della cerimonia di apertura è stato firmato il protocollo #AriaPulita che obbliga ad impegni precisi per ridurre l’inquinamento atmosferico.

“Per me è un onore - commenta da Torino Nicola Cavaliere - rappresentare il Molise a un evento di prestigio internazionale come questo e poter confrontarmi su un tema così importante con amministratori giunti da ogni parte d’Italia, illustri esponenti istituzionali e tecnici e professionisti di assoluta autorevolezza. La guerra all’inquinamento deve essere considerata una priorità, è un impegno che noi tutti dobbiamo assumere, al di là dell’appartenenza territoriale e politica, per salvare il futuro dei nostri figli”.