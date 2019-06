Consiglio regionale, scontro maggioranza e 5 stelle sul Consedin. Greco: insoddisfatto della risposta di Toma

Si è tenuta oggi la seduta del Consiglio regionale interamente dedicata agli atti rogatori. In particolare si sono svolte:

 Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma dei consiglieri Greco, Fontana, Nola, De Chirico e Primiani, ad oggetto "Affidamento di servizi di assistenza tecnica al POR Molise FESR 2014-2020 e al Patto per lo Sviluppo della Regione Molise". Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione (*); ha ribattuto il primo firmatario dell’interrogazione. Su questo tema Greco si è definito completamente insoddisfatto della risposta di Toma

"Oggi il governatore Donato Toma - ha sostenuto Greco- non ha chiarito nessuno dei dubbi avanzati nella nostra interrogazione datata 11 novembre 2018: non ha chiarito se l'attuale amministrazione regionale abbia fornito indicazioni e suggerimenti alle aziende aggiudicatarie per reclutare figure professionali che risulterebbero vicine a consiglieri o assessori dell'attuale maggioranza o a esponenti di spicco del centrodestra molisano né ha chiarito se tra gli assunti vi siano loro parenti. Inoltre non ha chiarito se tra gli assunti vi siano titolari di ulteriori incarichi anche con la Regione Molise, né ha chiarito se l'iter di scelta abbia in qualche modo impedito l'accesso di tanti giovani molisani qualificati a questa opportunità lavorativa. Eravamo certi di queste mancate risposte, infatti già nelle scorse settimane abbiamo fatto un accesso agli atti e abbiamo informato della vicenda sia la Procura della Repubblica che l'Autorità nazionale Anticorruzione. Spero siano loro a fare la necessaria chiarezza davanti all'evidente imbarazzo del governatore, della giunta e di tutta la maggioranza.

 Interpellanza, a firma dei consiglieri Fontana, De Chirico, Greco, Nola e Primiani, ad oggetto "Stanziamento contributi ai commercianti nel periodo di fermo pesca - chiarimenti". Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione (*); ha ribattuto il primo firmatario dell’interpellanza.

 Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, Nola, Fontana e De Chirico, ad oggetto "Campagne A.I.B. - Previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e di interfaccia". Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione (*); ha ribattuto il primo firmatario dell’interrogazione.

 Interrogazione a risposta orale e scritta, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, Nola, Fontana, De Chirico e Manzo, ad oggetto "Chiarimenti in merito alla determinazione del Direttore generale per la salute n. 225 del 18.12.2018 con cui si è disposto uno spostamento di 15.000.000 di euro dal conto Sanità al conto Ordinario". Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione (*); ha ribattuto il primo firmatario dell’interrogazione.

 Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma dei consiglieri Fontana, Primiani e Nola, ad oggetto "Interventi riguardanti il dissesto idrogeologico nel Comune di Petacciato. Stato di attuazione e chiarimenti". Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione (*); ha ribattuto il primo firmatario dell’interrogazione.

 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fontana, Primiani, Nola, Greco, De Chirico e Manzo, ad oggetto "Servizio gestione dell'area portuale di Termoli - stanziamento risorse per investimenti e manutenzione ordinaria e straordinaria". Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione (*); ha ribattuto il primo firmatario dell’interrogazione.

 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fontana e Greco, ad oggetto "Partecipazione della Regione Molise, tramite l'Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo, alla Borsa internazionale del Turismo di Milano, BIT 2019". Ha dato risposta per l’Esecutivo il Vice Presidente e Assessore al Turismo (*); ha ribattuto il primo firmatario dell’interrogazione.

 N. 19 (Rg. n. 324) Interpellanza, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Plastic free - Misure in favore dell'economia circolare e della salvaguardia del patrimonio ambientale nell'ambito delle manifestazioni di carattere socio-culturale". Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione (*); ha ribattuto il primo firmatario dell’interpellanza.  Interpellanza, a firma del consigliere Manzo, ad oggetto "Misure di contrasto e lotta alla povertà"

 Interrogazione con risposta orale e scritta, a firma dei consiglieri Primiani, Manzo, Greco, De Chirico, Nola e Fontana, ad oggetto "Misure 10 e 11 del PSR. Stato dei pagamenti delle pratiche ammesse per le annualità 2017-2018". Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione (*); ha ribattuto il primo firmatario dell’interrogazione.

 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Primiani, ad oggetto “DCR n. 223 - ; Mozione ad oggetto “l.r. del 27 novembre 1996, n. 36 – Avviso corsi di preparazione e indizione esami per guide turistiche accompagnatori turistici”. Ha dato risposta per l’Esecutivo il Presidente della Regione (*); ha ribattuto il primo firmatario dell’interrogazione

.  Interpellanza, a firma dei consiglieri Greco, Nola, Fontana, Primiani e De Chirico, ad oggetto "Determinazioni in merito al ripristino della normale viabilità da e per i Comuni di Bagnoli del Trigno, Duronia, Salcito e Civitanova del Sannio". Ha dato risposta per l’Esecutivo l’Assessore ai Lavori Pubblici(*); ha ribattuto il primo firmatario dell’interpellanza.

All’inizio della seduta il Presidente del Consiglio regionale (*) ha ricordato la figura del Senatore Luigi Biscardi, già componente dell’Assemblea legislativa molisana, recentemente scomparso. Biscardi-ha detto- ha sempre saputo, grazie alla sua indiscussa onestà intellettuale, conquistare la stima di chi con lui ha percorso un tratto di strada: studenti, docenti, elettori, colleghi e avversari politici. Il Presidente ha quindi chiesto all’Aula un minuto di silenzio in suo ricordo.