Ieri 4 giugno i Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Venafro (IS) hanno recuperato da una scarpata un piccolo puledro scappato dal controllo della madre. È accaduto in località Le Noci i Vigili per recuperalo sono scesi lungo la scarpata hanno immobilizzato l’animale e successivamente con un telo lo hanno portato sul terreno non impervio consegnandolo ai legittimi proprietari.