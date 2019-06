Esplosione a Roma, muore un 83enne molisano

Si chiama Giuseppe Tasillo e ha 83anni l’uomo deceduto ieri in nel quartiere Massimina a Roma a seguito di una fuga di gas. Il rinvenimento del corpo intorno alle 16.30.

In particolare l’esplosione, con il conseguente incendio che ha poi distrutto la palazzina di due piani con quattro appartamenti, è divampato da una abitazione posta al piano terra del civico 85 di via Ciro Trabalza. Spento l’incendio che ha distrutto l’immobile della periferia romana, i pompieri hanno quindi trovato il cadavere dell’uomo, nato nel novembre del 1936.. Ulteriori accertamenti in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Ostia.