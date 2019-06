Bara con ossa umane, giallo a Castelmauro

Una bara con delle ossa umane dentro e vestiti da uomo. E' quanto rinvenuto a Castelmauro in contrada Santa Lucia da operai stagionali. mentre svolgevano il loro lavoro di pulizia del sottobosco, ai margini del torrente.

Sono intervenuti nella mattinata gli uomini della locale caserma dei Carabinieri. Il materiale è stato posto sotto sequestro dalla Magistratura per le indagini di rito e per il momento sistemato presso l’obitorio comunale. La comunità è rimasta molto sorpresa ed esterrefatta dalla notizia, molte sono le ipotesi avanzate. Ora si attendo le risposte da parte delle autorità preposte per risolvere il giallo.