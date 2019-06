Ballottaggio a Campobasso, l'appello di Maria Domenica D'Alessandro: con me niente effetto Roma

Alla fine il confronto c'è stato. Maria Domenica D'Alessandro, che per ben due volte aveva dato buca a Gravina dai colleghi di Isnews si è invece presentata oggi negli studi della Tgr Molise, sfatando il mito che non partecipa a nessun confronto. Come mai ha snobbato i colleghi del quotidiano telematico e invece ha detto si sì alla Rai però non lo spiega. E attacca così il Movimento Cinque Stelle

«Il primo aspetto che mi preme sottolineare – ha dichiarato Maria Domenica D’Alessandro – riguarda il fatto che, ancora una volta, gli avvenimenti hanno smentito le bufale del Movimento 5 Stelle. Per giorni sono stata accusata dal candidato grillino e dalla sua squadra di sottrarmi ai confronti pubblici. Ebbene, come i cittadini campobassani hanno avuto modo di verificare, oggi ho partecipato al confronto andato in onda sulla Rai. Pertanto i fatti dimostrano che le accuse erano infondate e che i 5 Stelle cercano solo pretesti per attaccarmi, non avendo argomentazioni valide. E’ evidente come siano in difficoltà.

Il secondo aspetto che vorrei porre all’attenzione dei campobassani riguarda il pericolo che potrebbe correre la nostra amata città. Se dovesse verificarsi l’eventualità, da scongiurare a tutti i costi, che fosse governata dal Movimento 5 Stelle. Pensiamo solo per un attimo a tutto quello che sta capitando a Roma, la Capitale d’Italia. Da quando c’è il Movimento 5 Stelle, la Città Eterna è abbandonata al suo destino. Degrado, servizi inesistenti (pensiamo alle metropolitane chiuse da mesi) e mancanza di una visione per il futuro. Noi, sinceramente, non vorremmo che tutto questo capitasse anche al nostro capoluogo di regione. Ma la loro inadeguatezza sta venendo fuori anche in queste ore. Visto che stanno annunciando di voler ricorrere ad assessori esterni. Questo vuol dire sostanzialmente due cose: non sono in grado di amministrare, non avendo nella loro lista le competenze necessarie per ricoprire ruoli apicali, tanto da dover ricorrere – come da loro annunciato – a figure esterne. La seconda che hanno preso in giro i campobassani perché non saranno le persone che sono state votate dai cittadini ad andare a ricoprire i ruoli assessorili. Noi non permetteremo che la nostra città finisca in mani sbagliate. Per questo – ha concluso Maria Domenica D’Alessandro – chiedo l’ultimo sforzo ai cittadini campobassani in vista del voto di domenica».