Ballottaggio a Campobasso, in città domani torna Luigi Di Maio per tirare la volata a Gravina

Roberto Gravina risponde a Maria Domenica D'Alessandro e Matteo Salvini con l'arrivo del vicepremier Luigi Di Maio domani a Campobasso. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle sarà in città per tirare la volata al candidato sindaco impegnato nel ballottaggio di domenica 9 giugno.

Il suo sarà un tour nella città per vedere le cose più belle e caratteristiche. Alle 17 sarà in via Trento per visitare il museo dei misteri. Alle 18. 30 affronterà nuovamente la piazza. Ma non davanti alla Prefettura ma in Piazzetta Palombo dove sarà più facile riempirla.