Ballottaggi, interviene il Pd: a Campobasso votare ma non scegliere Lega

Nella tarda serata di ieri il Partito Democratico, dopo le opportune consultazioni in direzione, ha reso noti i suoi obiettivi in vista del ballottaggio per le comunali di Campobasso e Termoli. Nel secondo caso l'ovvio sostegno ad Angelo Sbrocca. Nel primo si ribadisce: mai con la Lega Nord

"La DirezioneRegionale del Partito Democraticosi è riunita nella sede di Via Ferrari in Campobasso - si legge nella nota- con ordine del giorno la discussione sul ballottaggio per le elezioni amministrative di Campobasso e Termoli del 9 giugno.

Per il Comune di Termoli, si ribadisce il sostegno forte, grato ed incondizionato ad Angelo Sbrocca per la candidatura a sindaco del Comune di Termoli e siinvitano gli elettori e i simpatizzanti a non risparmiare alcuna energia per questi ultimi giorni di campagna elettorale.

Per quanto riguarda il ballottaggio nel Comune di Campobasso, nel ringraziare il sindaco Antonio Battista per la capacità amministrativa dimostrata, per la generosità e per l’abnegazione confermate anche in questa tornata elettorale, si ribadisce che la natura europeista, antifascista, progressista, antisecessionista ed antirazzista del Partito Democratico non consente neppur di ipotizzare un sostegnoallo schieramento politico guidato dalla Lega (Nord).

La Direzione Regionale del Partito Democratico, che affonda le proprie radici nei valori costituzionali, ribadisce l’importanza di recarsi ad esercitare il diritto di voto".