 Confronto su emergenza umanitaria in Venezuela, il comitato molisano soddisfatto per l'operato della Regione 

L’Associazione sociale e culturale “Giuseppe Tedeschi” ed il Comitato Molise pro-Venezuela, visto l’allegato art. 25 della legge n.4 del 10.05.2019 pubblicata sul BURM n.17 del 13.10.2019, esprimono il proprio apprezzamento per il recepimento delle istanze inoltrate all’attenzione della Regione Molise e nel prendere positivamente atto dell’istituzione di un apposito capitolo di bilancio per la gestione dell’emergenza umanitaria in Venezuela con specifico riferimento al sostegno da assicurare ai nuclei familiari rientrati o arrivati in Molise nell’ultimo periodo, chiedono la riconvocazione della task-force insediata presso l’Assessorato Regionale ai Molisani nel Mondo che ha già avviato una prima istruttoria con le amministrazioni locali coinvolte da questa drammatica problematica.