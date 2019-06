Pentecoste agnonese a Carmagnola: arriva "la campana delle grazie" dell'antica Fonderia Marinelli

Le campane della Pontificia Fonderia Marinelli arrivano in Piemonte domenica in occasione della pentecoste. Faranno ingresso presso il Monastero Abbaziale Cistercense di Casanova, una frazione di Carmagnola (Torino). Qui arriveràuna nuova campana, la 'Campana delle Grazie', realizzata dalla molisana 'Pontificia Fonderia Marinelli" di Agnone.

La 'Campana delle Grazie' ha un diametro di 39 cm e pesa 40 kg, suona a corda nota La Diesis. Verrà collocata nel chiostro del monastero con 48 colonne binate in quarzo rosa di Baveno del Monastero Abbaziale.

A benedirla e inaugurarla domenica 9 Giugno, alle ore 15.30, sarà Don Adriano Gennari, il Superiore della Comunità torinese dei Sacerdoti dell'Ordine di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, primo grande Santo sociale piemontese. A donarla al prelato torinese, sono stati Paolo Garrone, titolare dell'Holiday Resort Piccola Fonte di Cantoira, nelle Valli di Lanzo, e il giornalista cattolico Maurizio Scandurra.