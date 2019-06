Carcere di Campobasso, finisce dopo una settimana la latitanza di Salvatore Confessore

Aveva avuto un beneficio per lavorare fuori dal carcere di Campobasso e non vi aveva fatto rientro. E' finita questa sera la fuga del 37enne Salvatore Confessore dopo una settimana di latitanza. L’uomo è stato rintracciato in un albergo di Afragola, sua città d’origine. Questa sua decisione ne aveva fatto un evaso e ora perderà tutti i benefici che gli erano stati concessi dal magistrato di Soverglianza.