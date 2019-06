Tanta paura ma nessun ferito questa mattina alle 8.40 al Terminal degli autobus di Campobasso. Un autobus della Seac ha preso fuoco ingenerando il panico tra le persone presenti. E' la seconda volta che accade in un anno. La prima a marzo il rogo si è verificato in via Liguria. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha provveduto a deviare il traffico. I vigili del fuoco parlano di un guasto al motore.