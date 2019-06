Il Ministro Bonisoli chiude la campagna del Movimento Cinque Stelle: votare Gravina per rilanciare la cultura a Campobasso

Il Movimento Cinque Stelle ha chiuso la campagna elettorale per il ballottaggio che potrebbe portare alla vittoria del candidato sindaco Roberto Gravina. Ospite d'onore nella splendida cornice di Palazzo Cannavina, nel cuore del centro storico della città di Campobasso il ministro dei beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli.

"Campobasso - ha dichiarato il Ministro - ha un potenziale culturale inespresso nel passato, basti pensare che qui a Palazzo Cannavina abbiamo affreschi del 700 che altrove verrebbero tutelati in un altro modo, con visite guidate con una persona alla volta. Qui invece si ci organizzano degli incontri. Vedete quando mi chiedono dei fondi per "riqualificare" un monumento mi viene la pelle d'oca. Ci si può fare qualsiasi tipo di progetto qualora sia sostenibile. Campobasso, come mi ha detto l'onorevole Rosalba Testamento (presente accanto al candidato sindaco e al ministro ndr) ha una capacità di 1500 letti per ospitare turisti. Sappiamo che nel giorno dei misteri vengono occupati, il lavoro del Movimento Cinque Stelle deve essere quello di occuparli anche nella restante parte dell'anno".

Bonisoli invita a votare Gravina non soltanto perché è del Movimento Cinque Stelle ma perché lo stesso partito ha la forza a Campobasso di invertire il passo e far ripartire l'offerta culturale. La promessa del Ministro alla città che rappresenta la cultura riguarda la biblioteca Albino. "Verra restituita- annuncia- entro circa un anno".

Il momento della chiusura della campagna elettorale è stato lo spunto per intavolare un dibattito col ministro per quanto riguarda i vari aspetti della cultura. Dalla Fondazione Molise cultura fino alla riqualificazione del mestiere dei bibliotecari.

Chi fosse interessato all'intero dibattito può cliccare qui.