Ponte Sente, il provveditorato opere pubbliche boccia il progetto della Provincia: la riapertura potrebbe slittare di anni

Brutte notizie per quanto riguarda il Ponte Sente che per anni ha collegato l'altomolise con l'altovastese. Dopo la querelle dei fondi, che la Provincia di Isernia per molto tempo ha sostenuto che non ci fossero, ora arriva la bocciatura del progetto dell'ente di via Berta da parte del Provveditorato alle opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata di Napoli. Lo hanno annunciato in un comunicato stampa che era già noto alla Provincia di Isernia, la quale si era ben guardata dal rendere pubblica la notizia.

"Il progetto del Ponte Sente - si legge nella nota- non è stato esaminato dal Comitato tecnico amministrativo in quanto in fase di istruttoria la Commissione relatrice, nominata dal Provveditore alle opere pubbliche e composta da funzionari del Provveditorato e da professori universitari esperti ha manifestato la necessità che lo stesso venga sottoposto ad una profonda revisione e rivisitazione al fine di essere poi ripresentato a un nuovo parere del Cta. Il tutto è stato portato a conoscenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e della Provincia di Isernia con nota del 23/05/2019, con detta nota è stata trasmessa ai predetti Enti anche la relazione della Commissione relatrice" .

Con questa nota, firmata dal provveditore Giuseppe Addato, del Provveditoraro interregionale per le opere pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata di Napoli è stata annunciata di fatto la bocciatura del progetto. Tutto ciò significa che il progetto deve essere rispedito alla provincia di Isernia che lo deve rivisitare. E per farlo significa che i tempi della riapertura del Ponte si potrebbero dilatare di anni.

Sul caso il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Andrea Greco ha chiesto immediate spiegazioni al Provveditorato delle opere pubbliche.