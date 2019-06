Fondo Energia, a Palazzo Vitale l’evento di presentazione

È stato presentato questa mattina a Palazzo Vitale l’Avviso pubblico sull’efficientamento energetico, a valere sull'Azione 4.1.1 del POR Molise FESR-FSE 2014/2020: “Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza”.

«L’iniziativa odierna - ha spiegato il presidente della Regione - rientra nelle attività di comunicazione che la Regione attua allo scopo di fornire tutte le informazioni utili ai soggetti interessati agli avvisi pubblici emanati».

Il “Fondo Energia” è uno strumento finanziario che concede incentivi a tasso zero, finalizzati al finanziamento alla riqualificazione di edifici e infrastrutture pubbliche. Gli incentivi saranno concessi in forma di prestito a tasso zero soggetto a restituzione, fino a coprire il 100% dei costi ritenuti ammissibili.

«Un’importante opportunità - ha aggiunto il governatore - atteso che immobili e strutture pubbliche di varia natura, potranno non solo sfruttare l’opportunità dell’abbattimento dei costi, ma anche essere capofila in un processo di cambiamento che consentirà al territorio di ridurre significativamente i consumi di energia primaria, di contenere le emissioni di gas ad effetto serra e, contemporaneamente, di innalzare l’incidenza della produzione di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali di energia stessa».

Va rilevato come sia di assoluto vantaggio aggiunto il ricorso ai benefici previsti dal Conto termico nazionale, gestito dal GSE (Gestore servizi energetici), che potrà arrivare a coprire più della metà dell’investimento. La gestione della procedura di selezione e del prestito sarà realizzata da Finmolise SpA.

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, ovvero con l’istruttoria delle istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

«Mi piace sottolineare - ha concluso il presidente - come quest’Azione, unitamente ad altre che abbiamo avviato, concorra ad uno sviluppo costante e variegato del territorio regionale e arricchisca lo scenario costruito dal POR, mirando alla copertura puntuale degli interessi e delle esigenze dell’intera collettività, in particolare dei segmenti di utenza ancora non completamente rappresentati dagli interventi precedenti».

Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (edizione straordinaria) n° 16 del 13 maggio 2019