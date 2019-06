Ballottaggio a Campobasso, candidati a confronto sui diritti civili e sui centri antiviolenza

Per chiudere la campagna elettorale sul ballottaggio a Campobasso altomolise.net ha intervistato entrambi i candidati. Lo abbiamo fatto al termine dell'appuntamento di chiusura. Di interviste doppie è stato riempito di recente il web. Noi con l'animo e la sensibilità femminista, abbiamo rivolto a entrambi in candidati sindaco non solo la domanda dell'appello al voto ma anche temi specifici sui diritti civili. In particolare sui centri antiviolenza che sono parte del programma di entrambi ma nessuno finora ne aveva realmente parlato.

Roberto Gravina del Movimento Cinque Stelle punta al potenziamento di quanto già fatto dalla Giunta Battista. Maria Domenica D'Alessandro dice di non partire prevenuta, di prendere ciò che di buono è stato fatto e poi continuare su quel tracciato.

Ma ascoltiamo le interviste video per capire cosa pensano entrambi dei diritti civili