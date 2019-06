Fondovalle Sangro, Marsilio invita sul cantiere sindaci abruzzesi e molisani: per l'altomolise San Pietro Avellana e Sant'Angelo del Pesco

E' in cantiere, ossia in realizzazione, la fondovalle Sangro importante anche per l'altomolise e l'altovastese. E' un tratto in costruzione che collegherà Quadri a Gamberale, un tratto mai realizzato e atteso da 40 anni. E' la strada che collega alto Sangro e alto Molise alla settima zona industriale d’Italia, al mare e autostrada e a Pescara e il suo aereoporto. Con la sua realizzazione i tempi di percorrenza si riducono di circa 20 - 30 minuti.

Il Governatore abruzzese Marco Marsilio ha invitato sul cantiere tanti sindaci tra cui quelli molisani di San Pietro Avellana e Sant'Angelo del Pesco,

"Siamo stati invitati dal governatore Marsilio ad un sopralluogo istituzionale sul cantiere del completamento della ss652 - ci ha dichiarato il sindaco Francesco Lombardi - Dopo aver analizzato l’opera e avuto rassicurazioni da parte dell’azienda costruttrice sui tempi di consegna dell’opera come da contratto e sul recupero del ritardo degli ultimi mesi a causa del maltempo si è discusso anche della problematica della vecchia statale che oggi collega l’alto Sangro a Villa Santa Maria ( chiusa al traffico pesante è particolarmente ammalorata); anas si è resa disponibile per sistemare la strada e il presidente marsilio si è impegnato per verificare quali problematiche stanno ritardando la sistemazione della vecchia statale. I sindaci presenti per il Molise Sant’Angelo del Pesco e San Pietro Avellana, hanno sollecitato la risoluzione della problematica pur prendendo atto del fatto che i lavori per il completamento della ss652 stanno procedendo spediti".

L'infrastruttura, in corso di realizzazione, più grande di Abruzzo e Molise. 5,3 km, con 5 viadotti per complessivi 1,2 km e una galleria che si estende per 2,5 km; il nostro “sbocco sul mare”,atteso da decenni. Si tratta diun’arteria su cui passano 3000 mezzi al giorno di cui un terzo mezzo pesanti. I tempi di realizzazione potrebbero essere celeri.