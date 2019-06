Molise, ultimo giorno di scuola. Cefaratti: da settembre valzer di dirigenti con il nuovo piano autonomia

Oggi ultimo giorno di scuola per gli studenti molisani. Non per gli insegnanti che "avranno da sbrigare le carte della burocrazia scolastica" fino al prossimo 30 giugno e per gli alunni e i colleghi impegnati con gli esami di stato.

"Dal prossimo settembre - dichiara il consigliere regionale Gianluca Cefaratti- entrerà in vigore il nuovo "Piano di Dimensionamento" delle autonomie scolastiche molisane e, con ogni probabilità, ci sarà un giro di valzer dei Dirigenti Scolastici e l'ingresso in ruolo di nuovi Dirigenti che, finalmente, andranno a colmare i vuoti presenti in molte istituzioni scolastiche. Il tema della scuola è molto delicato; forse insieme alla Sanità e al Lavoro tra i più complessi da affrontare.

Da qualche giorno in Regione abbiamo avviato un nuovo tavolo di confronto per il futuro dell'istruzione e della formazione in Molise. Ciò che forse è mancato negli anni passati è il coraggio di affrontare nuovi percorsi, nuove sfide con determinazione e competenze. Non mi risparmiero' in tal senso e non farò sconti a nessuna delle parti istituzionali in gioco se fossero animati dalla volontà di restare nello "status quo ante". Buone Vacanze, per il momento, agli studenti...."