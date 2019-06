Umidità elevata e caldo afoso: ecco la nebbia di giugno a Termoli

Al mare si è abituati a tutto. Al sole cocente, alla pioggia e anche alle trombe d'aria improvvise. Ma la nebbia in pieno giugno non si era mai vista. Fino ad oggi a Termoli quando una spessa coltre bianca ha fatto da contraltare a un clima di sole afoso. Si è formata molto probabilmente a causa del contrasto tra il caldo che ha avvolto la costa molisana da pochi giorni e la forte umidità che ancora non lascia quella zona, Spettacolo surreale quindi ma i bagnanti non mollano e restano in spiaggia.