Un pregiudicato deferito all’A.G. per truffa aggravata in quanto, al fine di ottenere sgravi sui premi assicurativi e sull’imposta di bollo, avendo risieduto in altro comune dal 2005 al 2007 fiscalmente più vantaggioso, all’atto del rinnovo dell’assicurazione non aggiornava i dati sulla residenza effettiva, riferiti a 4 veicoli a lui intestati, dichiarando falsamente la precedente residenza.