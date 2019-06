Ballottaggio Campobasso: lieve flessione di affluenza rispetto al primo turno, ecco alcuni big al voto

Sono iniziate questa mattina dalle 7 e finiranno alle 23 le operazioni di voto per i ballottaggi di Campobasso e Termoli. Nelle sezioni c'è molto via vai di persone anche se, nella scuola di via Alfieri nel capoluogo i presidenti di seggio stimano un'affluenza minore rispetto al primo turno.

In questa sezione periferica abbiamo incontrato al voto la candidata Paola Felice, il senatore Fabrizio Ortis ( entrambi con il Movimento cinque Stelle) e il piddino Pietro Maio.

Il controllo sui seggi da parte dei candidati è addirittura più forte rispetto al primo turno. La partita di oggi è determinante per le sorti del capoluogo. E ne sono tutti molto consapevoli.