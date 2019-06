Calcio femminile ai tempi dei social, ecco gli insulti sessisti che 20 anni fa rimanevano nei bar

E mentre le calciatrici della nazionale femminile battevano 2 a 1 l'Australia, i maschi italiani si superavano in sessismo e maschilismo. Si ci sono stati due goal in fuorigioco da parte dell'Italia ma se sono stati segnalati è proprio perché l'arbitra e le guardalinee li hanno visti. Quindi esempio sbagliato per classificare il calcio femminile. Quanti maschi hanno segnato così nel loro calcio. Non si contano.

Poi c'è l'insulto di un omofobo che le invita ad andare al Gay pride. Come se l'omosessualità fosse ancora un insulto. Commento inqualificabile quantomai figlio dell'odio che corre sui social.

Non poteva mancare il classico degli insulti alle donne che preferiscono secondo questa società sessista e patriarcale fare "cose da uomini". Male perché mentre le donne vincono nel calcio i maschi nemmeno ci sono andati ai mondiali dello scorso anno.

Questo poi le supera tutte. Il seno della donna certamente per la società maschilista e patriarcale deve rimanere per allattare i figli o come oggetto di eccitazione sessuale. Mentre le calciatrici vincevano una partita, i maschi italiani venivano sconfitti nella civiltà.