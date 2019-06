Ballottaggi, drastico calo di affluenza alle urne alle 19: dal meno 16% di Campobasso al meno 22% di Termoli

Alle ore 19 l'affluenza per i ballottaggi di Campobasso e Termoli è in nettissimo calo rispetto al primo turno. Complice il grande caldo delle ore pomeridiane forse, soprattutto a Termoli, gli elettori hanno optato prima per la giornata al mare e poi per compiere il dovere civico. Stessa cosa avranno pensato nel capoluogo di regione anche se in percentuale nettamente minore. Nel primo turno in entrambe le città alle 19 avevano votato il 53,57%. Oggi invece a Campobasso dopo dodici ore dall'apertura dei seggi vota soltanto il 37,37% perdendo il 16,20%. A Termoli va ancora peggio perchè alle urne va il 31,15% perdendo il 22, 47%.

Si ricorda che a Campobasso si vota per scegliere tra Lega e Cinque Stelle mentre a Termoli classico ballottaggio centrodestra- centrosinistra.