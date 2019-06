Elezioni Campobasso: il Movimento cinque Stelle riparte dal Molise. Gravina sindaco

Roberto Gravina è il nuovo sindaco di Campobasso. I risultati definitivi lo consacrano primo cittadino con 16139 voti pari al 69.07% dei voti. Maria Domenica D'Alessandro si ferma a 7228 voti con il 30,93%. Numeri ampi che secondo il neo sindaco sono arrivati non soltanto dagli elettori del Movimento Cinque Stelle ma anche dal centrosinistra e parte del centrodestra. Che ovviamente non ha creduto nel nome di Maria Domenica D'Alessandro imposto personalmente dalla Lega.

Il nuovo consiglio comunale verrà composto da 20 seggi del Movimento Cinque Stelle , 7 del centrodestra e 3 del partito democratico. Entrano anche i candidati sindaco Maria Domenica D'Alessandro e Antonio Battista. Quest'ultimo è stato uno dei primi a complimentarsi con il sindaco di Campobasso per il risultato ottenuto.

Nella sede del Movimento a festeggiarlo c'erano proprio tutti: senatori, onorevoli, consiglieri regionali e loro i venti che entreranno al Comune di Campobasso. I cori da stadio che hanno accolto Gravina hanno fatto ben sperare per un'unità di coalizione. Che coalizione non sarà perché rappresenta un solo partito che da domani, come ha sostenuto il nuovo sindaco, si metteranno a tavolino per studiare le priorità della città. Gravina ha già parlato di una Giunta a 4 che comprenderà la parità di genere e un assessore esterno che potrà essere di entrambi i sessi. Gli alberi della città e l'ecologia è uno dei primi punti che metterà a risoluzione.

Per Andrea Greco e gli altri consiglieri regionali e anche per il senatore Fabrizio Ortis la vittoria su Campobasso è soprattutto merito della squadra di Gravina che ha saputo fare una ottima opposizione. E sul nazionale dicono: il governo con la Lega continua ma sui territori le priorità sono altre.

Poi la passeggiata dei venti eletti fino al Comune e l'incontro con i delusi del centrodestra che hanno lasciato immediatamente la sede della candidata lasciandola sola a rispondere alle domande dei giornalisti.

Maria Domenica D'Alessandro è ovviamente delusa dal risultato. Partiva con 10 punti di vantaggio e si è trovata con 40 di svantaggio rispetto al suo avversario. Ha sostenuto che farà l'opposizione che la città le chiederà.

Dai social arriva invece l'invettiva di Aida Romagnuolo: la colpa è tutta di Mazzuto si deve dimettere.

Per vedere tutte le interviste cliccare qui.