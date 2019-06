Lutto in casa Santilli- Carosella e altomolise.net, a 67 anni ci lascia Michelino Santilli

Si è spento questa notte, dopo lunghe sofferenze a 67 anni, Michelino Santilli. Padre e marito amorevole ed esemplare, un punto di riferimento per tutta la sua famiglia. Era un funzionario Inps in pensione. Collaborava con altomolise.net allo sport condividendo con tutta la comunità di Agnone la sua passione per il calcio. Lascia la moglie Maria Carosella, compagna di vita e direttrice editoriale di altomolise.net, le figlie Giuliana e Silvia, i generi Stefano e Filippo, i nipoti Gabriele, Irene, Alice e Daniele, la mamma Filomena e la sorella Carmela e tutti gli altri parenti. La redazione di Altomolise.net si stringe tutta intorno alla famiglia intera in questo momento di dolore intenso formulando dal profondo del cuore le più sentite condoglianze.

La Camera Ardente è nella propria abitazione in Contrada San Quirico. I funerali si terranno domani martedì 11 giugno ore 16 nella Chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli.