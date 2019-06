L'economia del Molise, la banca d'Italia presenta il suo rapporto

Si comunica che giovedì 20 giugno, alle ore 10.30, si terrà presso la Filiale della Banca d’Italia di Campobasso – Corso G. Mazzini, 2 – un incontro con i giornalisti per illustrare il contenuto del documento “L’economia del Molise”.

Alle ore 16.15, presso l’Università degli Studi del Molise – Aula Magna “V. Cuoco” Dipartimento Giuridico – I edificio polifunzionale - Viale Manzoni in Campobasso, seguirà la presentazione dell’intero rapporto di cui si allega il programma.

Si fa presente che, come per lo scorso anno, si è ritenuto opportuno riservare alla stampa un incontro “dedicato” presso i locali di questa Filiale. In proposito, per motivi organizzativi, si prega di far conoscere, possibilmente entro il 19 giugno p.v. ai numeri in calce indicati, i nominativi delle persone che interverranno alla conferenza stampa.