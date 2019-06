Palazzo Chigi, Gravina commenta la riunione del secondo tavolo tecnico del Cis: a Roma anche il Governatore Toma

Si è svolto a Palazzo Chigi la seconda riunione del tavolo istituzionale sul contratto di sviluppo del Molise. Insieme al Governatore Donato Toma anche il sindaco di Campobasso appena eletto Roberto Gravina. Questo incontro romano sarà stato quasi sicuramente un momento di discussione tra le due cariche istituzionali più in vista di questo momento.

"Oggi prima trasferta romana a Palazzo Chigi - commenta Gravina - per il tavolo istituzionale organizzato dal Governo sul Cis (Contratto istituzionale di sviluppo), con il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

Sono oltre trecento i progetti presentati da enti e associazioni del nostro territorio regionale che hanno come obiettivo comune la valorizzazione del patrimonio territoriale, con 220 milioni disponibili per questa prima tranche di finanziamento.

Siamo in una fase di valutazione perché è giusto comprendere e chiarire che i tanti progetti presentati devono rispondere tutti a precise caratteristiche in grado di incentivare processi di sviluppo concreti e misurabili sull'economia locale. La priorità, oggi più che mai, va data a quei progetti che possono avere un impatto positivo sul territorio.

È stata una riunione breve ma proficua nella quale il Presidente Conte ha riconosciuto la difficoltà del Comune di Campobasso di proporre progetti strategici in questo momento di avvicendamento amministrativo e dopo la lunga campagna elettorale appena conclusa.

In virtù di questa considerazione ci è stata accordata una proroga al 2 luglio per un nuovo incontro in cui ci sarà una prima scrematura dei progetti sulla base delle valutazioni dei diversi portatori di interesse al tavolo.

Entro quella data avremo la possibilità di modificare e presentare ex novo progetti che potranno attingere ai 220 milioni di euro del CIS.

Per noi è la condizione ideale per poter partire presentando quell'insieme di progetti che abbiamo già approntato e diffuso durante la campagna elettorale, sui quali stiamo già lavorando in maniera continua per perfezionarli".