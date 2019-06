Vodafone down: telefoni e Adsl in tilt anche in Molise

Vodafone down: i cellulari e i telefoni fissi non funzionano in tutta Italia. E non risponde neppure il numero verde di assistenza del gestore telefonico. Sono moltissime le segnalazioni dei clienti del gestore telefonico Vodafone a segnalare il disservizio. Su Twitter le proteste dei clienti Vodafone si stanno moltiplicando, con segnalazioni del disservizio provenienti da tutte le città italiane.

Problemi anche a Campobasso, Isernia, Termoli e Altomolise dove i clienti Vodafone sono rimasti letteralmente isolati per circa 40 minuti.