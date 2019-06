Ex Ittierre, la replica di Micaela Fanelli a Toma

Leggo dalla stampa la replica del Governatore Toma alla richiesta di 11 consiglieri regionali di destinare i 5 milioni di euro previsti per il comparto tessile nelle aree di crisi alle aziende che decideranno di assumere le ex maestranze Ittierre. Il Presidente afferma che la misura della premialità era già prevista, ma purtroppo non è così. Ed è facile comprenderlo, dal momento che la delibera di giunta regionale 1852019 non prevedeva alcuna premialità. E solo a seguito della mozione presentata in Consiglio, della lettera indirizzata al Presidente della Giunta e soprattutto grazie all’Assessore Cotugno che, immediatamente ha raccolto la sollecitazione martedì in aula e chiedendo di procedere alla correzione che la previsione è stata inserita. Bene per i lavoratori, al di là del chi e quando, che erano stati presenti al Consiglio e fiduciosi. Ora attendono giustamente che le altre soluzioni prospettate vengano attuate a partire da continuità per gli ammortizzatori.