Consiglio regionale, nella prossima seduta dovrebbe essere affrontato il tema dell'alberghiero di Agnone

Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per martedi 18 giungo, con inizio alle ore 10.30, il Consiglio regionale del Molise. L’Assise consiliare sarà chiamata ad esaminare gli argomenti rinvenienti dalla seduta aggiornata dello scorso 11 giugno. Questi i punti iscritti all’ordine del giorno:

1. (Rg. n. 195) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Piano Sociale Regionale 2015-2018. Programmazione finanziaria certa e congrua. Riforma della normativa regionale" [Prima iscrizione seduta del 14 novembre 2018];

2. (Rg. n. 197) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Proposte di regolamento UE riguardanti la Cooperazione Territoriale Europea (CTE) post 2020. Impegno di modifica" [Prima iscrizione seduta del 19 febbraio 2019];

3. (Rg. n. 200) Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico e Primiani, ad oggetto "Urgente attivazione della Regione Molise al fine di assicurare l'immediata apertura dei laboratori cucine dell'Istituto Alberghiero di Agnone" [Prima iscrizione seduta del 20 novembre 2018];

4. (Rg. n. 201) Mozione, a firma dei consiglieri Nola, De Chirico, Manzo, Primiani, Greco e Fontana, ad oggetto "Miglioramento del servizio di trasporto su ferro" [Prima iscrizione seduta del 20 novembre 2018];

5. (Rg. n. 209) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Mitigazione rischio esondazioni ed alluvioni. Proposta approvazione Piano Integrato di Gestione delle acque fluviali e attivazione dei Contratti di Fiume" [Prima iscrizione seduta del 23 novembre 2018];

6. (Rg. n. 210) Mozione, a firma dei consiglieri Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Piano strategico regionale in materia di turismo - competenza esclusiva del Consiglio regionale" Consiglio Regionale [Prima iscrizione seduta del 23 novembre 2018];

7. (Rg. n. 215) Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Accesso degli animali domestici di affezione all'interno della struttura Hospice Madre Teresa di Calcutta di Larino (CB)";

8. (Rg. n. 216) Mozione, a firma dei consiglieri Fontana, Greco, Primiani, Nola e De Chirico, ad oggetto -sospensione finanziamento di euro 780.580,13 a valore sul “por FESR 2007/2013 – APQ PISU Innovazione e governance 01”, assegnato al Comune di Montenero di Bisaccia per il tramite dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno;

9. (Rg. n. 219) Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Istituzione di un servizio regionale per la prevenzione, la valutazione e la sorveglianza delle reazioni ai vaccini" [Prima iscrizione seduta del 12 febbraio 2019]:

10. (Rg. n. 246) Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Introduzione sulle spiagge e negli stabilimenti balneari di "sedie Job" per persone diversamente abili"

11. (Rg. n. 225) Mozione, a firma dei consiglieri Calenda e Micone, ad oggetto "Convenzione Regione Molise con Trenitalia e altre aziende di trasporto su strada per libera circolazione agenti di pubblica sicurezza anche se non in servizio";

12. (Rg. n. 252) Mozione, a firma dei consiglieri Manzo e Primiani, ad oggetto "Impianto di compostaggio nel Comune di Sassinoro (BN)";

13. (Rg. n. 232) Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Nola, Primiani, Manzo, De Chirico e Fontana, ad oggetto "Comune di Civitacampomarano - Proroga stato di emergenza" [Prima iscrizione seduta dell'11 dicembre 2018];

14. (Rg. n. 236) Mozione, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto "Completamento sottopasso ferroviario di Bojano" [Prima iscrizione seduta del 18 dicembre 2018];

15. (Rg. n. 237) Mozione, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 176 del 21-11-2018 - Offerta formativa diritto dovere - anno scolastico 2018-2019 - aggiudicazione percorsi formativi di cui alla D.G.R. n. 405 del 9 agosto 2018";

16. (Rg. n. 250) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Contrarietà all'eliminazione delle indicizzazioni delle pensioni prevista nella Legge di Stabilità. Impegno a condividere le ragioni dei sindacati CGIL, CISL e UIL";

17. (Rg. n. 245) Mozione, a firma dei consiglieri Primiani, Manzo e Greco, ad oggetto "Convenzione Regione Molise e Artigiancassa S.p.a. - interventi agevolati a favore di imprese artigiane e microimprese. Pratiche ammesse con riserva";

18. (Rg. n. 352) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Riapertura della biglietteria della stazione di Isernia a cura di Trenitalia. Impegno al Presidente della Giunta della Regione Molise";

19. (Rg. n. 266) Mozione, a firma del consigliere Iorio, ad oggetto "Liquidazione della Società Korai srl."; | Comunicato stampa n. 138/2019 – p

20. (Rg. n. 264) Mozione, a firma dei consiglieri Primiani, Greco, Fontana, De Chirico, Nola e Manzo, ad oggetto "Programmazione turistica della Regione Molise";

21. (Rg. n. 353) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Istituzione del Comitato per la Legislazione in attuazione dell'art. 31 dello Statuto. Sperimentazione di modalità transitorie per l'inserimento di procedure valutative. Impegno ad adottare modifiche statutarie";

22. (Rg. n. 289) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Piano di sicurezza per i presidi di continuità assistenziale (ex-guardie mediche) sul territorio regionale. Maggiori fondi e opere di messa in sicurezza e ristrutturazione dei locali";

23. (Rg. n. 291) Mozione, a firma del consigliere Scarabeo, ad oggetto “10 febbraio, "Giorno del Ricordo" in memoria delle vittime delle foibe”;

24. (Rg. n. 292) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli, Romagnuolo Aida, De Chirico, Facciolla, Primiani e Nola ad oggetto

25. (Rg. n. 298) Mozione, a firma dei consiglieri Nola, Manzo, Primiani, Greco, Fontana e De Chirico, ad oggetto "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi . - L.R. 27/05/2005, n. 24 e ss.mm.ii.";

26. (Rg. n. 300) Mozione, a firma dei consiglieri Romagnuolo Aida, Calenda, Facciolla, Fanelli, Primiani, Fontana, Nola, Greco, De Chirico e Manzo, ad oggetto "Assessore regionale Luigi Mazzuto - Sfiducia e impegno al Presidente Toma a valutare le condizioni politiche per la permanenza nell'incarico di assessore regionale";

27. (Rg. n. 303) Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Manzo, Fontana, Nola e Primiani, ad oggetto "Recepimento urgente del nuovo Piano Nazionale Liste di Attesa ed elaborazione entro 60 gg del PRGLA 2019-2021 Regione Molise";

28. (Rg. n. 319) Mozione a firma dei consiglieri De Chirico, Primiani, Greco, Manzo, Fontana e Nola, ad oggetto "Superstrada Tirreno-Adriatica. Proposta di avvio di intesa interregionale per la costruzione dell'opera infrastrutturale attraverso l'istituto del contratto istituzionale di sviluppo (CIS)". [Prima iscrizione seduta del 14 marzo 2019];

29. (Rg. n. 334) Mozione, a firma del consigliere Greco, ad oggetto - Azienda speciale regionale "Molise Acque" : sollecito procedura di nomina di due membri consiglio di amministrazione – Determinazioni- [Prima iscrizione seduta del 19 marzo 2019];

30. (Rg. n. 358) Mozione, a firma del consigliere Calenda, ad oggetto "Divieto dell'uso di animali in via d'estinzione nei circhi";

31. (Rg. n. 401) Mozione, a firma dei consiglieri Cefaratti e Iorio, ad oggetto "Rimodulazione dell'aumento previsto sulle tariffe del trasporto pubblico locale per gli abbonamenti di studenti e lavoratori";

32. (Rg. n. 402) Mozione, a firma dei consiglieri Greco e Primiani, ad oggetto Adesione alla "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" prevista dal Decreto legge 34 del 30/04/2019, cd "Decreto Crescita", ex art. 15-.