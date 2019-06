Gioco online: i dati sul Molise

Nel giro di un anno in Molise sono stati spesi circa 200 milioni di euro in macchinette. Secondo i dati di Agimeg, ovvero l'Agenzia giornalistica sul mercato del gioco, anche il Molise rappresenta una realtà da indagare per quanto concerne l'utilizzo dei giochi. Una fotografia inquietante quella che riguarda i soldi spesi tra videolottery e slot machine. Le principali città del Molise infatti, non sono immuni al gioco e secondo l'analisi relativa 2018, si tratta di almeno 200 milioni di euro. La media è molto alta, infatti stando ai dati già del 2016, la situazione è preoccupante con una spesa di circa 2 mila e 400 euro all'anno per il gioco. Ma non finisce qui, stando a altri dati emersi, il Molise su siti come casino.netbet.it o altri di questa categoria, investono non pochi soldi.

I numeri della regione Molise per il gioco online e per quello in sala

Sia il gioco online che quello in sala, rappresentano realtà molto imponenti in tutta la regione Molise. Infatti, sono sempre di più le persone che decidono di divertirsi attraverso le numerose piattaforme di gioco online e quelle invece fisiche nelle città molisane. Stando ai dati emersi provincia per provincia, sembrerebbe che il fenomeno sia tutt'altro che di poco conto. In Molise infatti le città dove si gioca di più sono Campomarino che ha una media di circa 2 mila euro per ogni cittadino nel corso dell'anno. Ma anche Campobasso, che è una città capoluogo, ha una media di mille e 200 euro spesi ciascuno per il gioco. Stesso discorso anche per Larino, dove sono stati spesi circa 600 euro in gioco, oppure per Guglionesi dove la percentuale del gioco è salita a circa mille e 300 euro. Isernia sulla stessa scia, si conferma nella media dei circa mille e 400 euro annuali ciascuno. Addirittura nel piccolo comune di San Giacomo degli Schiavoni, dove vi sono poco meno di 1500 abitanti, la media comunque è di circa 200 euro pro capite. Questo fa ben capire come la diffusione del gioco sia sparsa in tutti gli angoli della regione. Le due province Isernia e Campobasso non sono per niente basse nelle classifiche delle principali città italiane che spendono in gioco, occupando posizioni tra le prime 70. Questi dati fanno capire come il fenomeno del gioco non abbia lasciato immune il Molise. Infatti, secondo la classifica nazionale il primo posto per quanto concerne il gioco d'azzardo viene dato alla Lombardia, subito seguita da Lazio e Campania. Poi c'è l'Emilia Romagna e la Valle d'Aosta fino ad arrivare al Molise. Questi dati fanno ben capire come in Molise sia tutt'altro che è un'isola felice rispetto al gioco d'azzardo.

Le tipologie di gioco più utilizzate e le scelte dei giocatori del Molise

Per quanto concerne i tipi di gioco scelti in Molise, in realtà la media è molto simile a quella nazionale. Infatti si tende a privilegiare i giochi come i casinò classici ovvero le slot machines, il betting oppure il poker o il black jack. Per quanto concerne invece le scommesse virtuali sportive o anche quelle fatte nelle sedi, c'è un aumento vertiginoso nel corso degli ultimi anni. Generalmente quello che è aumentato tanto è il gioco online che ha conosciuto una crescita pari al 12% nel primo trimestre 2019, nonostante la normativa nazionale sia diventata molto più restrittiva in tal senso.

La riforma normativa sul gioco in Molise

Nel corso del 2018 il governo giallo-verde ha pubblicato il Decreto dignità che ha come scopo quello di bloccare tutte le pubblicità relative al mondo del gioco sia online che fisico. Però questo in realtà non ha fermato anche una nuova tendenza che è quella di cercare di tenere sotto controllo il fenomeno del gaming. Questa tendenza, molto importante è stata garantita anche nella regione Molise che sta lavorando in tal senso per cercare di arginare il fenomeno della ludopatia. Generalmente, si cerca di risolvere la problematica garantendo le distanze da luoghi sensibili. Nonostante queste normative molto severe però, il mondo del gioco quando è legale, produce economia e di conseguenza vi è una crescita sempre maggiore, anche grazie all'uso delle nuove tecnologie. A fare la differenza sono le tecnologie che permettonodi poter giocare praticamente dovunque. Questa tendenza ha cambiato un po' anche le usanze di coloro che si avvicinano al mondo del gaming. Oggigiorno, sono sempre più giovani che si avvicinano a questo mondo e lo fanno in maniera non proprio sporadica: la fascia di età è totalmente cambiata e sembra destinata ad abbassarsi.