Gli infermieri a domicilio di Agnone e Isernia

Sono esperienze straordinarie quelle che mettono in contatto i pazienti e i parenti dei pazienti con gli infermieri che esercitano la loro professione in assistenza domiciliare

Esperienze forti, dove gli infermieri dei veri professionisti della salute sono capaci di intervenire con scienza e coscienza nelle situazioni più disparate e negli ambiti di situazioni complesse.

A Agnone il servizio funziona con infermieri strutturati, sono solo in cinque e coprono un territorio molto vasto servito da una rete viaria disastrata e caratterizzato da un clima impietoso nella stagione invernale. Gli infermieri di Agnone sono: Margherita, Angela, Fabio, Nadia, Stefania. Arrivano con puntualità, pronti e preparati ad ogni evenienza. Entrano nelle case e non sanno mai cosa e chi li aspetta Si muovono con delicatezza, attenzione prendendo visione in toto dei bisogni del paziente, dell'ambiente che li circonda, dei caregiver. Anche su Isernia, dove in assistenza domiciliare opera una cooperativa su commissone della Asrem, si incontrano dei veri professionisti, laureati,fondamentali per la risoluzione di problemi di difficile gestione anche in ambito ospedaliero

L'incontro con Andrea Laurelli a Isernia,e' un vero incontro miracoloso per il paziente e i parenti perchè sa aiutare, consigliare, agire, indirizzare e confortare. Sono persone eccezionali per le loro competenze professionali e umane. Il loro è un lavoro fatto di dedizione e grandi responsabilità singole. Non operano all'interno di strutture che fungono da utero materno, l'esposizione personale e' totale su pratiche che richiedono alta competenza e nei rapporti interpersonali. Sanno rendere il percorso del paziente nella malattia più accettabile e danno sicurezza in momenti della vita di grande fragilità.