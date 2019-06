Istituzione del Cal per un migliore rapporto tra Regione e Comune, Manzo: acceleriamo è uno strumento importante per tutti i sindaci

"Si sono concluse le cerimonie di proclamazione dei nuovi sindaci eletti in Molise durante le ultime amministrative. A loro va un mio augurio di buon lavoro con la consapevolezza che il loro ruolo riveste una importanza fondamentale nelle sedi di confronto e di consultazione con il Consiglio regionale".

Lo ha dichiarato la consigliera regionale Patrizia Manzo che aggiunge: "Il rapporto tra gli organi della Regione e i Comuni si delinea con l'istituzione di un organismo rappresentativo delle autonomie locali finalizzato a un raccordo continuativo e con un ruolo di significativa incidenza sui procedimenti legislativi regionali. In ogni Regione, così come previsto dalla Costituzione, lo statuto disciplina il Consiglio delle Autonomie locali quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

La Regione Molise, in sede di modifica del proprio Statuto, ha recepito il dettato costituzionale provvedendo con l'art. 64 a definire il Consiglio delle Autonomie locali e rinviando alla legge regionale la sua composizione.

La Prima Commissione, in questo periodo, è impegnata nell'approfondimento e nelle analisi della proposta di legge, di cui sono prima firmataria, per l'istituzione del Cal. Rinnovo quindi i miei auguri ai nuovi sindaci del Molise con la speranza che possano quanto prima, insieme a tutti gli altri sindaci del Molise, vedersi garantita la partecipazione nei processi legislativi e programmatici della Regione grazie all'approvazione di una proposta di legge attesa da troppo temp"o.