Dei piccoli gatti sono stati abbandonati da alcuni giorni in un cortile di un condominio a Isernia, ove è presente una signora allergica, non riuscendo a contattare strutture pubbliche e/o volontari per un eventuale stallo dei gattini sono stati chiamati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a catturare i gatti, rifocillarli, e trovare un alloggio di fortuna.