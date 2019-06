Agnone: titolare di azienda zootecnica denunciato  per pascolo abusivo

I Carabinieri Forestali di Isernia, durante i servizi di controllo del territorio per la tutela dell’ecosistema, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria il titolare di un’azienda zootecnica per pascolo abusivo e inosservanza dell’ordinanza del sindaco relativa alla movimentazione in sicurezza dei capi bovini. Il monitoraggio dell’ambiente da parte dei Carabinieri Forestali è costante, per la salvaguardia del territorio.