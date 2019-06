Comune Campobasso, Gravina all'Ansa: giunta a 5 e prima del Corpus Domini

"A metà della prossima settimana dovremmo chiudere il cerchio e presentare la nuova Giunta comunale". Lo ha detto all'Ansa il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina (M5s). L'Esecutivo, ha spiegato, sarà composto sicuramente da un tecnico esterno con delega al Bilancio, "ho già il nome e sarà una donna", mentre per quanto riguarda gli altri componenti "sto avviando un ragionamento per un altro eventuale tecnico", ha detto, e "in partenza potrebbe essere una Giunta a cinque".

Questo il cronoprogramma del nuovo sindaco di Campobasso che potrebbe presentare quindi il suo esecutivo prima dell'uscita dei misteri prevista per domenica prossima 23 giugno in occasione del Corpus Domini.