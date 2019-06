Pmi e area di crisi complessa, dalla Regione un bando da 15mln di euro

Aiuti alle Pmi artigiane e commerciali per il rilancio dell'Area di crisi complessa. Dalla Regione Molise sarà pubblicato a breve un bando per 15 milioni di euro su 4 settori di intervento: artigianato, commercio, moda e latticini (finanziamenti a caseifici). Alla conferenza stampa di presentazione il presidente della Regione Donato Toma e l'assessore Vincenzo Cotugno. Le domande per le candidature saranno 'a sportello' e verranno valutate attraverso specifici criteri. "I dati Istat del primo trimestre - ha detto il governatore - sono positivi e rappresentano il risultato delle prime azioni che da circa un anno stiamo mettendo in campo. Sono convinto che nei prossimi mesi i numeri continueranno a darci ragione". Toma ha fatto riferimento al bando 'Microricettività' da 20 milioni che a settembre vedrà l'erogazione dei fondi. A Palazzo Vitale si lavora per individuare interventi, 5-10 milioni di euro, nelle zone dell'area di crisi non complessa.

"Tutto questo - ha spiegato Toma - entro fine anno".(ANSA).