Sci di Fondo: a Capracotta le ultime verifiche per le nuove opere necessarie

A Prato Gentile, oggi e domani, sopralluogo congiunto dei tecnici nominati dal Comune di Capracotta e dei tecnici inviati dalla FISI per la progettazione delle opere necessarie al riconoscimento del Centro Federale per lo Sci di Fondo.

"Le verifiche di oggi - ha commentato il sindaco Candido Paglione - rappresentano un importante passo avanti nel lavoro di condivisione di tutto quanto è necessario per ottenere il via libera da parte della Federazione Nazionale degli Sport Invernali.

Con la realizzazione del Centro Federale per lo Sci di Fondo aggiungiamo un altro fondamentale tassello nell'opera di completamento delle infrastrutture necessarie al miglioramento dell’offerta turistica della nostra stazione sciistica.

Capracotta sempre avanti!"